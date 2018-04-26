Меню
Украина
Мы бросаем людей под танки: эксперты прокомментировали реформу здравоохранения на Украине
Общество
Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию
Следующая новость
Загрузка...

    Мы бросаем людей под танки: эксперты прокомментировали реформу здравоохранения на Украине

    42

    Мы бросаем людей под танки: эксперты прокомментировали реформу здравоохранения на Украине

    Киев, 26 апреля. Во властных коридорах Киева идут последние приготовления к вот-вот стартующей реформе здравоохранения, которую эксперты раскритиковали заочно.

    Как сообщает Украина.ру, правительство приняло четыре постановления, необходимые для старта новой модели финансирования медицинских учреждений. Она вступит в силу в июле 2018 года.

    В итоге, бесплатной будет только экстренная помощь, консультации семейных врачей и профилактика болезней, а также паллиативная медицина, которая уменьшает страдания при заболеваниях с неизбежным летальным исходом.

    Все остальные услуги будут оплачивать либо сами пациенты, как в случае с дорогими специализированными операциями и стоматологией, либо государство будет оплачивать врачебную помощь частично.

    Данные преобразования резко негативно воспринимаются населением Украины. Кроме того, реформа противоречит Конституции — в основном законе страны закреплена бесплатная медицинская помощь для всех.

    «По сути, сейчас мы бросаем людей под танки… Тарифы подняли у нас за газ, подняли за электроэнергию, подняли коммунальные платежи, а теперь еще платить просто за то, чтобы попасть в больницу», — прокомментировала реформу депутат ВР Ольга Богомолец.

    «Краткий смысл медицинской реформы, которую только что продавили провластные партии — официальное введение платной медицины, закрытие медучреждений в малых городах и селах, а в будущем — приватизация больниц», — добавил нардеп Александр Вилкул.

    «Отменим профилактические осмотры, отменим флюорографию, вызовы врача на дом тоже отменим, из бригады скорой помощи заберём врача, больных туберкулёзом будем лечить в домашних условиях и т. д. и т. п. Всё это — пережитки коммунизма, а мы будем заниматься медицинским сопровождением людей на кладбище, это медицина по-новому», — высказался экс-премьер Николай Азаров.

    Добавим, что уже с июля украинские медицинские учреждения первичной помощи перейдут на новую модель финансирования. Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с первичными медицинскими учреждениями
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    152
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    69
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    468
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1094