Мы бросаем людей под танки: эксперты прокомментировали реформу здравоохранения на Украине

Киев, 26 апреля. Во властных коридорах Киева идут последние приготовления к вот-вот стартующей реформе здравоохранения, которую эксперты раскритиковали заочно.

Как сообщает Украина.ру, правительство приняло четыре постановления, необходимые для старта новой модели финансирования медицинских учреждений. Она вступит в силу в июле 2018 года.

В итоге, бесплатной будет только экстренная помощь, консультации семейных врачей и профилактика болезней, а также паллиативная медицина, которая уменьшает страдания при заболеваниях с неизбежным летальным исходом.

Все остальные услуги будут оплачивать либо сами пациенты, как в случае с дорогими специализированными операциями и стоматологией, либо государство будет оплачивать врачебную помощь частично.

Данные преобразования резко негативно воспринимаются населением Украины. Кроме того, реформа противоречит Конституции — в основном законе страны закреплена бесплатная медицинская помощь для всех.

«По сути, сейчас мы бросаем людей под танки… Тарифы подняли у нас за газ, подняли за электроэнергию, подняли коммунальные платежи, а теперь еще платить просто за то, чтобы попасть в больницу», — прокомментировала реформу депутат ВР Ольга Богомолец.

«Краткий смысл медицинской реформы, которую только что продавили провластные партии — официальное введение платной медицины, закрытие медучреждений в малых городах и селах, а в будущем — приватизация больниц», — добавил нардеп Александр Вилкул.

«Отменим профилактические осмотры, отменим флюорографию, вызовы врача на дом тоже отменим, из бригады скорой помощи заберём врача, больных туберкулёзом будем лечить в домашних условиях и т. д. и т. п. Всё это — пережитки коммунизма, а мы будем заниматься медицинским сопровождением людей на кладбище, это медицина по-новому», — высказался экс-премьер Николай Азаров.

Добавим, что уже с июля украинские медицинские учреждения первичной помощи перейдут на новую модель финансирования. Национальная служба здоровья начнет подписывать договоры с первичными медицинскими учреждениями

