Меню
Весь мир
Стали известны детали встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
Общество
Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию
Следующая новость
Загрузка...

    Стали известны детали встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

    41

    Стали известны детали встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

    Сеул, 26 апреля. Появились подробности встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Как сообщает РИА Новости, президент Южной Кореи встретит лидера КНДР у демаркационной линии в пятницу в полдесятого утра (03:30 мск), а переговоры глав государств начнутся часом позднее.

    Как ожидается Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита совместный документ. Об этом журналистам сообщил неназванный представитель южнокорейской администрации.

    Также, по данным из Сеула, стало известно, что вождя КНДР Ким Чен Ына во время саммита с Южной Кореей будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    152
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    69
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    468
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1094