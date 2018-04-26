Стали известны детали встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Сеул, 26 апреля. Появились подробности встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщает РИА Новости, президент Южной Кореи встретит лидера КНДР у демаркационной линии в пятницу в полдесятого утра (03:30 мск), а переговоры глав государств начнутся часом позднее.

Как ожидается Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита совместный документ. Об этом журналистам сообщил неназванный представитель южнокорейской администрации.

Также, по данным из Сеула, стало известно, что вождя КНДР Ким Чен Ына во время саммита с Южной Кореей будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон.