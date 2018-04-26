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ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке
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    ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке

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    ЦБ возложил на ФКБС функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке

    Москва, 26 апреля. Центральный банк России возложил на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) функции временной администрации в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ).

    Как передают «Известия», информация об этом содержится в официальном пресс-релизе, который распространили в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации.

    «При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится», — уточняется в документе.

    ЦБ утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Азиатско-Тихоокеанского Банка», функции временной администрации возложены на ФКБС с 26 апреля.

    РИА Новости напоминает, что АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 59-е место в банковской системе РФ.

    Автор: Константин Терехов
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