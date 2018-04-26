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Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна
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    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

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    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Дамаск (Сирия), 26 апреля. Военная полиция России и сирийская полиция будут патрулировать освобожденные города Восточного Каламуна.

    Как сообщает РИА Новости, информацию об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР. В настоящий момент контроль над сирийскими городами восстановили правительственные силы.

    «Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирование […] для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях», — говорится в заявлении.

    Как напоминает «Газета.ru», накануне в города Восточного Каламуна вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Прежде эта территория контролировалась исламистскими группировками.

    Автор: Константин Терехов
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