В КНР заявили, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня

Брюссель, 26 апреля. Спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь заявил, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня.

Как сообщает РИА Новости, заявление китайский дипломат сделал на прошедшей в дипломатической миссии КНР в Брюсселе пресс-конференции.

«Вести борьбу с терроризмом необходимо параллельно с продвижением прекращения огня между правительством и оппозицией», — цитирует агентство Синьхуа слова специального представителя.

«Мировое сообщество должно придерживаться одинаковых и единых стандартов при выполнении операций против террористических организаций, включенных в список ООН», — резюмировал Се Сяоянь.

Как напоминает «Газета.ru», ранее глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно заявил о необходимости создания международного механизма для помощи Сирийской арабской республике.