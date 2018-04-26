Меню
Весь мир
В КНР заявили, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня
Общество
Ученые рассказали о самом простом способе побороть депрессию
Следующая новость
Загрузка...

    В КНР заявили, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня

    163

    В КНР заявили, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня

    Брюссель, 26 апреля. Спецпредставитель КНР по Сирии Се Сяоянь заявил, что борьба с терроризмом в Сирии должна идти параллельно прекращению огня.

    Как сообщает РИА Новости, заявление китайский дипломат сделал на прошедшей в дипломатической миссии КНР в Брюсселе пресс-конференции. 

    «Вести борьбу с терроризмом необходимо параллельно с продвижением прекращения огня между правительством и оппозицией», — цитирует агентство Синьхуа слова специального представителя.

    «Мировое сообщество должно придерживаться одинаковых и единых стандартов при выполнении операций против террористических организаций, включенных в список ООН», — резюмировал Се Сяоянь.

    Как напоминает «Газета.ru», ранее глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно заявил о необходимости создания международного механизма для помощи Сирийской арабской республике.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    152
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    69
    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    22:01   25 Апреля 2018
    468
    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    Редкое зрелище: Захарова отреагировала на проникновение чиновников США в генконсульство в Сиэтле

    21:16   25 Апреля 2018
    1094