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Джордж Мартин анонсировал выпуск новой книги в 2018 году
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    Джордж Мартин анонсировал выпуск новой книги в 2018 году

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    Джордж Мартин анонсировал выпуск новой книги в 2018 году

    Вашингтон, 26 апреля. Американский писатель Джордж Мартин анонсировал выход своей новой книги уже в текущем году.

    Как сообщают «Известия», впрочем, это не будет так ожидаемой поклонниками шестой части «Песнь льда и пламени», под названием «Ветры зимы», выход которой откладывается с 2015 года.

    Новая книга, под названием «Огонь и кровь» — первый из двух томов сборника историй, связанных с событиями, разворачивающимися в придуманном Мартином мире, и будет повествовать о династии Таргариенов.

    Джордж Мартин анонсировал выпуск новой книги в 2018 году

    Что же касается «Песни…», то, как заметил Джордж Мартин в своем блоге, «Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году».

    Автор: Константин Терехов
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