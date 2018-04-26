Джордж Мартин анонсировал выпуск новой книги в 2018 году

Вашингтон, 26 апреля. Американский писатель Джордж Мартин анонсировал выход своей новой книги уже в текущем году.

Как сообщают «Известия», впрочем, это не будет так ожидаемой поклонниками шестой части «Песнь льда и пламени», под названием «Ветры зимы», выход которой откладывается с 2015 года.

Новая книга, под названием «Огонь и кровь» — первый из двух томов сборника историй, связанных с событиями, разворачивающимися в придуманном Мартином мире, и будет повествовать о династии Таргариенов.

Что же касается «Песни…», то, как заметил Джордж Мартин в своем блоге, «Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году».