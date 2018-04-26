Посол РФ в США рассказал, как прошла его встреча с Болтоном

Вашингтон, 26 апреля. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал журналистам, как прошла его встреча с советником Трампа по нацбезопасности США Джоном Болтоном.

Как сообщает РИА Новости, российский дипломат встречался с Болтоном еще 19 апреля, главная тема общения – раздражители в двусторонних отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов.

«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях и некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности», — сказал Антонов.

Как напоминает «Газета.ru», ранее посол России в США назвал антироссийским и недружественным шагом, комментируя действия властей по отношению к российской дипсобственности в Сиэтле.