Макрон заявил, что Трамп не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном

Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции по окончании переговоров с хозяином Белого дома заявил, что тот не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном.

Как передает РИА Новости, заявление на тему прозвучало на пресс-конференции, на которой Эммануэль Макрон подводил итоги второго дня своего государственного визита в США.

«Мне кажется, что он не очень готов сделку защищать. Я не принимаю это на свой личный счет», — сказал французский лидер, добавив, что Париж выступает за сохранение договоренностей.

Как напоминает «Газета.ru», Макрон на переговорах пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей по «ядерной сделке», в соответствии с которым Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.