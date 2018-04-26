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Макрон заявил, что Трамп не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном
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    Макрон заявил, что Трамп не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном

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    Макрон заявил, что Трамп не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном

    Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции по окончании переговоров с хозяином Белого дома заявил, что тот не поддерживает «ядерную сделку» с Ираном.

    Как передает РИА Новости, заявление на тему прозвучало на пресс-конференции, на которой Эммануэль Макрон подводил итоги второго дня своего государственного визита в США.

    «Мне кажется, что он не очень готов сделку защищать. Я не принимаю это на свой личный счет», — сказал французский лидер, добавив, что Париж выступает за сохранение договоренностей.

    Как напоминает «Газета.ru», Макрон на переговорах пытался убедить Трампа не выходить из договоренностей по «ядерной сделке», в соответствии с которым Тегеран сократил ядерную программу в обмен на отмену санкций.

    Автор: Константин Терехов
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