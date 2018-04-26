Посол РФ в США назвал антироссийским шагом захват резиденции генконсула в Сиэтле

Вашингтон, 26 апреля. Антироссийским и недружественным шагом назвал посол РФ в США, комментируя действия властей по отношению к российской дипсобственности в Сиэтле.

«Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей», — цитирует Анатолия Антонова РИА Новости.

«Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США», — добавил Антонов.

Как напоминают «Известия», накануне представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле. Государственный департамент объяснил визит гостей желанием удостовериться, что помещения освобождены.

Добавим, что российские дипломаты покинули и закрыли резиденцию генерального консула РФ в Сиэтле в начале этой недели. Генеральной консульство России в Сиэтле прекратило свою работу 2 апреля по требованию американской стороны.