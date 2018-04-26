Важность переговоров с Россией по Сирии отметил президент Франции

Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о «создании моста» между Женевским и Астанинским процессами.

Как сообщает ТАСС, об этом Эммануэль Макрон сказал, выступая на пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона, подводя итоги второго дня своего визита в Соединенные Штаты.

Так, отвечая на вопросы журналистов, глава пятой республики рассказал о созданной ранее Францией так называемой «малой инициативной группы» по урегулированию в Сирийской арабской республике.

«Наше желание в этой новой небольшой группе — создать мост между Женевским процессом и Астанинским процессом, чтобы провести переговоры и объединить всех союзников в регионе», — заявил Макрон.

Как подчеркнул французский президент, это – «единственный способ в долгосрочной перспективе исправить ситуацию в Сирии». Макрон также указал на «важность ведения переговоров с Россией» в деле урегулирования в Сирии.