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Важность переговоров с Россией по Сирии отметил президент Франции
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    Важность переговоров с Россией по Сирии отметил президент Франции

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    Важность переговоров с Россией по Сирии отметил президент Франции

    Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о «создании моста» между Женевским и Астанинским процессами. 

    Как сообщает ТАСС, об этом Эммануэль Макрон сказал, выступая на пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона, подводя итоги второго дня своего визита в Соединенные Штаты.

    Так, отвечая на вопросы журналистов, глава пятой республики рассказал о созданной ранее Францией так называемой «малой инициативной группы» по урегулированию в Сирийской арабской республике. 

    «Наше желание в этой новой небольшой группе — создать мост между Женевским процессом и Астанинским процессом, чтобы провести переговоры и объединить всех союзников в регионе», — заявил Макрон.

    Как подчеркнул французский президент, это – «единственный способ в долгосрочной перспективе исправить ситуацию в Сирии». Макрон также указал на «важность ведения переговоров с Россией» в деле урегулирования в Сирии.

    Автор: Константин Терехов
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