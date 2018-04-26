О необходимости создания международного механизма для помощи Сирии заявил глава МИД Японии

Брюссель, 26 апреля. Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно заявил О необходимости создания международного механизма для помощи Сирии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK, об этом министр иностранных дел страны восходящего солнца сказал, выступая на состоявшейся в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН донорской конференции по Сирии.

«Есть опасения, что ряд стран могут оказаться в неблагоприятном финансовом положении. Многие страны пребывают в состоянии бюджетного дефицита, и нам необходимо задуматься о международном налоге для обеспечения поддержки», — сказал Коно.

Добавим, что глава МИД Японии также заявил, что Токио намерен предоставить 14 млн долларов для помощи беженцам из Сирии, в том числе тем, кто покинул страну и находится в Иордании и Ливане.

В заявлении, принятом по итогам конференции, также отмечено, что более 13 миллионов человек в Сирии, почти половина из которых — дети, испытывают острую потребность в гуманитарной помощи.