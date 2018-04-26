Азаров заявил, что влиятельный политик США добивается наложения санкций на Луценко

Москва, 26 апреля. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров заявил, что влиятельный политик США добивается наложения санкций на генерального прокурора Луценко.

Пост на тему экс-премьер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив его, как «Интересные метаморфозы». Ну и пояснив в тексте, в чем же эти самые метаморфозы заключаются.

«Довольно влиятельный американский политик из украинской диаспоры Аскольд Лозинский заявил, что добивается в Сенате США наложения санкций на генпрокурора Украины Ю. Луценко», — сообщает Азаров.

Дальше бывший председатель правительства приводит дословную выдержку из документа:»Украинский генпрокурор Ю. Луценко использует прокуратуру против невинных людей, но игнорирует реальные нарушения, за время своего пребывания в должности Луценко стремительно обогатился».

По словам экс-премьера Украины Азарова, кроме Луценко «влиятельный политик» Лозинский требует принятия санкций также против Ахметова и других украинских олигархов.