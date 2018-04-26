Военный прокурор Украины назвал число погибших военных за время операции в Донбассе

Киев, 26 апреля. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число погибших военнослужащих за время операции в Донбассе.

Как сообщает «Газета.ru», пост на тему размещен на страничке прокурора в социальной сети Facebook. Так, с начала проведения военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих ВСУ, при это — 554 покончили с собой.

«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом […] по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — написал в соцсети Матиос.

Кроме того, главный военный прокурор Украины добавил, что в этом году из бюджета Украины были выделены почти 110 миллионов гривен на реабилитацию и адаптацию военнослужащих. Однако из-за бюрократических проволочек таких мероприятий в этом году не проводились.