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Мэр Одессы не смог провести заседание горсовета на украинском языке — СМИ
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    Мэр Одессы не смог провести заседание горсовета на украинском языке — СМИ

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    Мэр Одессы не смог провести заседание горсовета на украинском языке — СМИ

    Одесса, 26 апреля. Глава администрации Одессы Геннадий Труханов, как ни пытался, но так и не смог провести заседания городского совета на украинском языке.

    Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, градоначальник впервые решился на подобную практику, видимо, под «тяжестью» назначенной на именно это заседание повестки дня.

    Все дело в том, что депутаты пытались, при этом, забегая вперед, отметим, что тщетно, перевести работу мэрии на украинский язык. И, видимо, дабы показать приверженность теме дня, мэр решил поговорить не на русском.

    Часть депутатов поддержали Геннадия Труханова и во время заседания использовали только украинский, однако другая часть – разговаривала только на русском. Градоначальник пытался использовать в своей речи только украинский, но ничего из этого не вышло. Без русской речи, как и раньше, обойтись не получилось.

    Автор: Константин Терехов
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