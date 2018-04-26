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РАН подготовит список научных фильмов для показа на ТВ в прайм-тайм
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    РАН подготовит список научных фильмов для показа на ТВ в прайм-тайм

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    РАН подготовит список научных фильмов для показа на ТВ в прайм-тайм

    Москва, 26 апреля. Российская академия наук поддержала идею о показе на ТВ в прайм-тайм научно-популярных фильмов и составит список лент, рекомендованных к показу.

    Как сообщает «Парламентская газета», письмо автор законопроекта, депутат Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко получил от главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академика Евгения Александрова.

    «Инициатива Заксобрания Санкт-Петербурга по внесению изменений в Федеральный закон о РАН была рассмотрена комиссией РАН по борьбе с лженаукой и единодушно поддержана», — в том числе говорится в документе.

    Как сказал сам парламентарий, депутаты и ученые смогут выработать стандарты и критерии для выбора научно-познавательных фильмов, которые «достойны показа по государственным телеканалам».

    Напомним, что региональный депутата подготовил проект закона о необходимости еженедельно выделять по два часа эфира федерального ТВ в прайм-тайм для трансляций научных телепередач, созданных при поддержке Российской академии наук.

    Автор: Константин Терехов
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