РАН подготовит список научных фильмов для показа на ТВ в прайм-тайм

Москва, 26 апреля. Российская академия наук поддержала идею о показе на ТВ в прайм-тайм научно-популярных фильмов и составит список лент, рекомендованных к показу.

Как сообщает «Парламентская газета», письмо автор законопроекта, депутат Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко получил от главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академика Евгения Александрова.

«Инициатива Заксобрания Санкт-Петербурга по внесению изменений в Федеральный закон о РАН была рассмотрена комиссией РАН по борьбе с лженаукой и единодушно поддержана», — в том числе говорится в документе.

Как сказал сам парламентарий, депутаты и ученые смогут выработать стандарты и критерии для выбора научно-познавательных фильмов, которые «достойны показа по государственным телеканалам».

Напомним, что региональный депутата подготовил проект закона о необходимости еженедельно выделять по два часа эфира федерального ТВ в прайм-тайм для трансляций научных телепередач, созданных при поддержке Российской академии наук.