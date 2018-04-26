Макрон заявил, что Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии
Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет поддерживать военное присутствие Вашингтона на севере Сирии.
Как сообщает РИА Новости, заявление на тему Эммануэль Макрон сделал в столице Соединенных Штатов во время пресс-конференции, посвященной второму дню государственного визита в США.
«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — сказал Макрон.
Напомним, что Франция, как и другие страны Запада в составе коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, находятся на территории Сирийской арабской республики незаконно.
Россия - единственная страна, которая легитимно, на полных законных основаниях находится в Сирии и помогает законным властям арабской республике, при этом – по их официальной просьбе.
Как считают эксперты, чем скорее из арабской республики будут выведены войска коалиции Запада, которая поддерживает боевиков, тем скорее решатся все проблемы Сирии. Однако США и их союзники уходить из САР не хотят.