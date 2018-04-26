Вашингтон, 26 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет поддерживать военное присутствие Вашингтона на севере Сирии.

Как сообщает РИА Новости, заявление на тему Эммануэль Макрон сделал в столице Соединенных Штатов во время пресс-конференции, посвященной второму дню государственного визита в США.

«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — сказал Макрон.

Напомним, что Франция, как и другие страны Запада в составе коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, находятся на территории Сирийской арабской республики незаконно.

Россия - единственная страна, которая легитимно, на полных законных основаниях находится в Сирии и помогает законным властям арабской республике, при этом – по их официальной просьбе.

Как считают эксперты, чем скорее из арабской республики будут выведены войска коалиции Запада, которая поддерживает боевиков, тем скорее решатся все проблемы Сирии. Однако США и их союзники уходить из САР не хотят.