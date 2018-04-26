Пентагон пожаловался на активное применение средств РЭБ против ВВС США в Сирии

Вашингтон, 26 апреля. Авиация США, действующая на территории Сирии, столкнулась с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

По его словам, ВВС США вынуждены работать в Сирии в «наиболее агрессивных условиях на Земле». Томас заявил, что противники блокируют американские средства коммуникации и выводят из строя самолет непосредственной поддержки сухопутных войск AC-130.

Отмечается, что американский генерал не стал уточнять, кого именно он имеет в виду под словом «противники». С наибольшей степень вероятности, речь идет о России или поддерживаемых ею силах, пишет «Газета.ru».

Американские СМИ отметили, что средства РЭБ могут быть крайне опасны для самолетов AС-130, так как в случае блокирования систем связи и передачи данных, экипажи самолетов лишаться возможности координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.