Эксперт раскрыл детали отражения налета на авиабазу «Хмеймим»

Москва, 26 апреля. Налет беспилотных летательных аппаратов на российский аэродром в Сирии «Хмеймим» был отражен благодаря новейшим средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, российские комплексы РЭБ зафиксировали приближение беспилотников на значительном удалении от «Хмеймима». Для уничтожения воздушных целей были применены комплексы ПВО «Панцирь».

«Координаты были переданы «Панцирю», и расчет уверенно отстрелялся», – приводит словам генерала газета «Известия».

Как отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков, «Панцирь» отлично подходит для уничтожение малоразмерных низколетящих целей. Сведение же комплекса ПВО в единую систему с РЭБ значительно увеличивает их боевую эффективность.

Напомним, что в этот вторник российские комплексы противовоздушной обороны на российском военном аэродроме «Хмеймим» перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе.