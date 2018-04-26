Европа поощряет утечку рабочих кадров с Украины – СМИ

Москва, 26 апреля. В последние несколько лет Украина столкнулась с массовым оттоком рабочих кадров за границу. Украинское издание Gazeta.ua опубликовало статью, объясняющую, почему Европе выгодна массовая эмиграция с Украины.

В статье издания Gazeta.ua отмечается, что тенденция массового оттока кадров на работу за границу появилась в последние восемь лет, значительно усилившись в 2014 году.

«Причины этого явления лежат на поверхности, но их все равно нужно хорошо осознавать. Это падение экономики, война на востоке Украины и отсутствие перспектив для широких слоев населения», – подчеркивается в статье.

Экономическая ситуация на Украине в последние годы значительно ухудшилась, что побудило многих украинцев искать работу за рубежом. Одновременно с этим, низкая рождаемость и нехватка рабочих рук, побудила Европу начать массово нанимать украинцев. Жители Украины оказались востребованы в сфере услуг, так как мигранты с Ближнего Востока, зачастую, связаны религиозными и культурными ограничениями, не дающим им возможности выполнять многие обязанности. Также отмечается высокая способность украинцев к интеграции и ассимиляции.