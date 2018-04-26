Эксперт предсказал падение гривны к концу года

Киев, 26 апреля. Торговое противостояние США и Китая может привести к падению гривны уже в конце этого года. Об этом заявил аналитик Центра биржевых технологий Сергей Шевчук, выступая на пресс-конференции в Киеве.

«Если торговое противостояние и дальше будет продолжаться, и цены на металлы будут расти, то в краткосрочной перспективе для экономики это будет хорошо. В долгосрочной перспективе, ближе к концу года, произойдут изменения. Гривна снова будет падать, и доллар опять начнет расти», – приводит его слова «Политнавигатор».

Напомним, что в начале года курс гривны уже обрушивался до исторически минимальных значений. По мнению экспертов, причиной этого стал существенный рост цен на нефть, а также приостановление выдачи траншей со стороны Международного валютного фонда, от которых во многом зависит украинская экономика.