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Эксперт предсказал падение гривны к концу года
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    Эксперт предсказал падение гривны к концу года

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    Эксперт предсказал падение гривны к концу года

    Киев, 26 апреля. Торговое противостояние США и Китая может привести к падению гривны уже в конце этого года. Об этом заявил аналитик Центра биржевых технологий Сергей Шевчук, выступая на пресс-конференции в Киеве.

    «Если торговое противостояние и дальше будет продолжаться, и цены на металлы будут расти, то в краткосрочной перспективе для экономики это будет хорошо. В долгосрочной перспективе, ближе к концу года, произойдут изменения. Гривна снова будет падать, и доллар опять начнет расти», – приводит его слова «Политнавигатор».

    Напомним, что в начале года курс гривны уже обрушивался до исторически минимальных значений. По мнению экспертов, причиной этого стал существенный рост цен на нефть, а также приостановление выдачи траншей со стороны Международного валютного фонда, от которых во многом зависит украинская экономика.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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