Украинский эксперт раскрыл тайну «сильнейшей армии Европы»

Киев, 26 апреля. Украина не создает новых образцов вооружений и лишь «проедает» советское наследие, заявил украинский военный эксперт Иван Якубец.

В эфире украинского «5 канала» Якубец подчеркнул, что в настоящее время Украина все средства вкладывает «в восстановление техники советского производства». Страна ведет некоторые разработки вооружений, вроде комплекса «Ольха» или БТР-4, однако, по словам эксперта, «они основываются все равно на базе советской».

Якубец подчеркнул, что Украина вкладывает средства в восстановление техники, оставленной Советским Союзом.

«Мы сейчас от России отстаем, не равняемся даже в ядерном потенциале, это понятно, в космическом потенциале. Мощность обороны нашего государства в грядущих годах, прежде всего — это космическая разведка, космическая связь, это очень важные вещи, которые нужно нам делать», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. По его словам, передавал RT, украинская армия — самая сильная в Европе среди стран, не входящих в НАТО.