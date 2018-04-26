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Украинский эксперт раскрыл тайну «сильнейшей армии Европы»
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    Украинский эксперт раскрыл тайну «сильнейшей армии Европы»

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    Украинский эксперт раскрыл тайну «сильнейшей армии Европы»

    Киев, 26 апреля. Украина не создает новых образцов вооружений и лишь «проедает» советское наследие, заявил украинский военный эксперт Иван Якубец.

    В эфире украинского «5 канала» Якубец подчеркнул, что в настоящее время Украина все средства вкладывает «в восстановление техники советского производства». Страна ведет некоторые разработки вооружений, вроде комплекса «Ольха» или БТР-4, однако, по словам эксперта, «они основываются все равно на базе советской».

    Якубец подчеркнул, что Украина вкладывает средства в восстановление техники, оставленной Советским Союзом. 

    «Мы сейчас от России отстаем, не равняемся даже в ядерном потенциале, это понятно, в космическом потенциале. Мощность обороны нашего государства в грядущих годах, прежде всего — это космическая разведка, космическая связь, это очень важные вещи, которые нужно нам делать», — подчеркнул военный эксперт.

    Украинский эксперт раскрыл тайну «сильнейшей армии Европы»

    Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. По его словам, передавал RT, украинская армия — самая сильная в Европе среди стран, не входящих в НАТО.

    Автор: Олеся Волкова
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