ПАСЕ призвала Россию и Украине не допустить ухудшения условий жизни беженцев

Страсбург, 26 апреля. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к России и Украине с призывом не допустить возможного ухудшения гуманитарной ситуации для внутренне перемещенных лиц. Данный пункт содержит резолюция ПАСЕ, принятая в эту среду в Страсбурге.

Опубликованный ПАСЕ документ выражает надежду, что власти обеих страны будут воздерживаться от любых действий, «способных повлечь за собой новое случаи перемещения внутренних беженцев».

Кроме того, резолюция предложила России и Украине оказать поддержку проектам обществ Красного Креста двух стран в области восстановления семейных связей. Представители ПАСЕ также отметили, что считают важным обеспечение доступа Красному Кресту в зоны конфликта на Украине.

Напомним, что Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.