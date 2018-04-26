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ПАСЕ призвала Россию и Украине не допустить ухудшения условий жизни беженцев
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    ПАСЕ призвала Россию и Украине не допустить ухудшения условий жизни беженцев

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    ПАСЕ призвала Россию и Украине не допустить ухудшения условий жизни беженцев

    Страсбург, 26 апреля. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась к России и Украине с призывом не допустить возможного ухудшения гуманитарной ситуации для внутренне перемещенных лиц. Данный пункт содержит резолюция ПАСЕ, принятая в эту среду в Страсбурге.

    Опубликованный ПАСЕ документ выражает надежду, что власти обеих страны будут воздерживаться от любых действий, «способных повлечь за собой новое случаи перемещения внутренних беженцев».

    Кроме того, резолюция предложила России и Украине оказать поддержку проектам обществ Красного Креста двух стран в области восстановления семейных связей. Представители ПАСЕ также отметили, что считают важным обеспечение доступа Красному Кресту в зоны конфликта на Украине.

    Напомним, что Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

    Автор: Антон Зарубин
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