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Госдеп назвал цель проникновения в генконсульство России в Сиэтле
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    Госдеп назвал цель проникновения в генконсульство России в Сиэтле

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    Госдеп назвал цель проникновения в генконсульство России в Сиэтле

    Вашингтон, 26 апреля. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле «ответными мерами» на политику властей РФ.

    Ранее стало известно, что представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

    Науэрт в своем микроблоге в Twitter написала, что чиновники Госдепа «прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено». 

    «Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала она.

    США потребовали от России закрыть представительство в Сиэтле в начале апреля, когда Вашингтон присоединился к антироссийской кампании, вызванной бездоказательными обвинениями Великобритании в якобы причастности российской стороны к отравлению на территории Соединенного королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда же США покинули 60 российских дипломатов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле является государственным рейдерским захватом, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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