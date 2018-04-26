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Терминал аэропорта в Манчестере частично эвакуировали из-за подозрительного предмета
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    Терминал аэропорта в Манчестере частично эвакуировали из-за подозрительного предмета

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    Терминал аэропорта в Манчестере частично эвакуировали из-за подозрительного предмета

    Манчестер, 26 апреля. Второй терминал аэропорта британского Манчестера частично эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает местная пресса.

    «Мы можем подтвердить, что второй терминал был частично эвакуирован этим вечером в связи с опасениями, связанными с предметом, который проходил контроль», – сообщает представитель аэропорта.

    По данным местных СМИ, эвакуация была проведена в рамках стандартных мер предосторожности. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

    Напомним, что год назад сотрудники правоохранительных органов Франции эвакуировали людей из аэропорта в Ницце, где также был обнаружен подозрительный предмет. А в начале этого месяца эвакуация пассажиров была проведена в зоне прибытия в петербургском аэропорту «Пулково», где сработала пожарная сигнализация. Спустя сорок минут нормальная работа аэропорта была восстановлена.  

     

    Автор: Антон Зарубин
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