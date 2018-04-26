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Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге
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    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

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    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин посетит в этот четверг Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также выступит на заседании ХI съезда Российского союза ректоров.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития единого образовательного пространства и построения стратегии научно-технологического развития России. Кроме того, будут подняты вопросы взаимодействия университетов со школами и обществом.

    В съезде примут главы 600 высших учебных заведений – как отечественных, так и зарубежных. Одной из центральных тем станут международные аспекты деятельности российских вузов.

    Напомним, что Путин принимал участие в работе трех съездов Союза ректоров из предыдущих десяти. Кроме президента, на съезд прибудут помощник президента Андрей Фурсенко и министр образования и науки России Ольга Васильева.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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