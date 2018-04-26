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«Реал» обыграл «Баварию», став первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов
Украина
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    «Реал» обыграл «Баварию», став первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов

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    «Реал» обыграл «Баварию», став первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов

    Мюнхен, 26 апреля. Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене.

    Единственный гол в составе «Баварии» забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. За «Реал» забил Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57). 

    Мяч Киммиха стал 100-м для «Баварии» в матчах ЛЧ под руководством Юппа Хайнкеса. Марсело стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории плей-офф Лиги чемпионов.

    Отметим, что «Реал» играет в полуфинале Лиги чемпионов в рекордный восьмой раз подряд и стал первым клубом в истории, одержавшим 150 побед в Лиге чемпионов.

    Криштиану Роналду также забил, однако гол не был засчитан из-за игры рукой. В нынешнем розыгрыше португалец отличался в каждой встрече, а всего на его счету 15 голов. 

    Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. 

     

    Автор: Олеся Волкова
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