«Реал» обыграл «Баварию», став первой командой, одержавшей 150 побед в Лиге чемпионов

Мюнхен, 26 апреля. Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене.

Единственный гол в составе «Баварии» забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. За «Реал» забил Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57).

Мяч Киммиха стал 100-м для «Баварии» в матчах ЛЧ под руководством Юппа Хайнкеса. Марсело стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что «Реал» играет в полуфинале Лиги чемпионов в рекордный восьмой раз подряд и стал первым клубом в истории, одержавшим 150 побед в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду также забил, однако гол не был засчитан из-за игры рукой. В нынешнем розыгрыше португалец отличался в каждой встрече, а всего на его счету 15 голов.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая.