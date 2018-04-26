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Порошенко считает, что ВСУ являются восьмой по силе армией Европы
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    Порошенко считает, что ВСУ являются восьмой по силе армией Европы

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    Порошенко считает, что ВСУ являются восьмой по силе армией Европы

    Киев, 26 апреля. Вооруженные силы Украины вошли в число сильнейших армией Европы, считает президент страны Петр Порошенко. Об этом он написал в своем Facebook.

    «По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО», — написал он на своей странице в Facebook.

    Число европейских стран, не вступивших в НАТО, невелико, так что украинский президент, предположительно, сравнивает ВСУ с вооруженными силами Ирландии, Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии, а также Сербией, Македонией, Белоруссией и Боснией и Герцеговиной.

    Ранее Порошенко выступил с заявлением, в котором утверждал, что за последние четыре года Киев смог превратить ВСУ в «одну из самых эффективных армий в Европе».

    Напомним, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в октябре 2017 года указал, что с 2014 года небоевые потери ВСУ составили 10 103 человека. Добавим также, что неявка призывников в военкоматы во время осеннего призыва 2017 года составила 70%.

    Автор: Антон Зарубин
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