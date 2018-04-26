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Боевики отпустили на свободу замглавы Олимпийского комитета Ирака 
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    Боевики отпустили на свободу замглавы Олимпийского комитета Ирака 

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    Боевики отпустили на свободу замглавы Олимпийского комитета Ирака 

    Багдад, 26 апреля. Заместитель руководителя Олимпийского комитета Ирака и глава федерации бокса страны Башар Мустафа, похищенный боевиками во вторник, выпущен на свободу.

    Как сообщает курдский телеканал Rudaw, представитель полиции провинции Бабель, где был похищен Мустафа, сообщил, что в среду боевики отпустили его на свободу. Подробности не указываются, как и мотивы похищения.

    Ранее сообщалось, что Мустафа был похищен по дороге из города Кербела в Багдад. В Кербеле он посетил церемонию похорон одного из членов федерации бокса.

    Автор: Олеся Волкова
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