Боевики отпустили на свободу замглавы Олимпийского комитета Ирака 

Багдад, 26 апреля. Заместитель руководителя Олимпийского комитета Ирака и глава федерации бокса страны Башар Мустафа, похищенный боевиками во вторник, выпущен на свободу.

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, представитель полиции провинции Бабель, где был похищен Мустафа, сообщил, что в среду боевики отпустили его на свободу. Подробности не указываются, как и мотивы похищения.

Ранее сообщалось, что Мустафа был похищен по дороге из города Кербела в Багдад. В Кербеле он посетил церемонию похорон одного из членов федерации бокса.