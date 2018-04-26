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Российские дипломаты встретились с лидерами оппозиционного движения Армении
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    Российские дипломаты встретились с лидерами оппозиционного движения Армении

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    Российские дипломаты встретились с лидерами оппозиционного движения Армении

    Ереван, 26 апреля. Сотрудники посольства РФ в Ереване провели встречу с лидерами оппозиционного движения Армении Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

    Во встрече с российскими дипломатами принимали участие лидеры оппозиции Никол Пашинян и Арарат Мирзоян. 

    Российские дипломаты призвали оппозиционеров «конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами». При этом подчеркивалось, что «сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения». 

    Акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались в середине апреля и достигли своего пика в минувшие выходные. В понедельник Саргсян покинул пост, вслед за ним в отставку ушло правительство. И.о. главы кабмина назначили представителя Республиканской партии Карена Карапетяна.

    Российские дипломаты встретились с лидерами оппозиционного движения Армении

    В среду «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом страны Арменом Саркисяном. 

    Автор: Олеся Волкова
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