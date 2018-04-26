Почти половина жителей США выступает против политики Трампа в Сирии – опрос

Вашингтон, 25 апреля. Более 45% американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа в Сирии. Такие данные приводит Квиннипэкский университет (Коннектикут), который ранее провел соответствующий опрос.

Результаты опроса показывают, что примерно 46% выступают против действий Трампа в Сирии. Еще 44% опрошенных одобряют его политику.

«Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу», – подчеркнул заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.

Также 55% опрошенных американцев заявили, что считают, что действия Трампа делают мир «менее безопасным». 37% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Данный опрос был проведен 20-24 апреля, как сообщается, в нем приняли участие более тысячи человек. Погрешность составляет 3,4%.