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Почти половина жителей США выступает против политики Трампа в Сирии – опрос
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    Почти половина жителей США выступает против политики Трампа в Сирии – опрос

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    Почти половина жителей США выступает против политики Трампа в Сирии – опрос

    Вашингтон, 25 апреля. Более 45% американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа в Сирии. Такие данные приводит Квиннипэкский университет (Коннектикут), который ранее провел соответствующий опрос.

    Результаты опроса показывают, что примерно 46% выступают против действий Трампа в Сирии. Еще 44% опрошенных одобряют его политику.

    «Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу», – подчеркнул заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.

    Также 55% опрошенных американцев заявили, что считают, что действия Трампа делают мир «менее безопасным». 37% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

    Данный опрос был проведен 20-24 апреля, как сообщается, в  нем приняли участие более тысячи человек. Погрешность составляет 3,4%.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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