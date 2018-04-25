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Макрон поддержал идею Трампа покинуть Сирию после разгрома ИГ
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    Макрон поддержал идею Трампа покинуть Сирию после разгрома ИГ

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    Макрон поддержал идею Трампа покинуть Сирию после разгрома ИГ

    Вашингтон, 25 апреля. Франция разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    На встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона Макрон напомнил слушателям, что президент США Дональд трамп «сказал, что он завершит участие сил США» в действиях в Сирии, как только война с ИГ1 будет закончена. 

    «Мы придерживаемся той же позиции», — сказал Макрон 

    Во вторник, как сообщала «Газета.ру», Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии. При этом он добавил, что это произойдет «относительно скоро».

    Отметим, международная коалиция по борьбе с ИГ, возглавляемая США, (куда входит и Франция) действует в Сирии фактически незаконно, без разрешения официальных властей Сирии. Соединенные Штаты при этом снабжают оружием и помогают финансово группировкам боевиков, сражающихся против сирийской армии. 

    Макрон поддержал идею Трампа покинуть Сирию после разгрома ИГ

    Напомним, несмотря на заявления Трампа о желании покинуть Сирию, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, где, по их утверждению, якобы производится химоружие. Всего они выпустили более 100 ракет, большую часть которых сбили сирийские силы ПВО. 

    Дамаск и Москва решительно опровергли заявления о том, что правительственные войска САР применили химоружие. Российские официальные лица впоследствии представили немало доказательств того, что «инцидент в Думе» был спланированной провокацией.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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