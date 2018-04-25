Шарль Азнавур в четверг отправится из Петербурга в Париж, где продолжит лечение

Санкт-Петербург, 25 апреля. Певец Шарль Азнавур, которому в среду стало плохо во время репетиции перед концертом в Петербурге, в четверг будет доставлен в Париж для дальнейшего лечения, сообщили организаторы концертов французского шансонье.

По словам организаторов, сейчас певец находится под капельницей в одной из больниц Петербурга. Утром в четверг он улетит в Париж, где продолжит лечение. Как сообщает ТАСС, врачи пока не поставили ему диагноз.

Концерт Азнавура должен был пройти в петербургском БКЗ «Октябрьский». Во время репетиции певцу стало плохо. Концерт французского шансонье перенесли на год. Попасть на выступление можно будет по купленным сейчас билетам. Как сообщала «Газета.ру», билеты также можно вернуть в кассы БКЗ.