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UNICEF: Около $1,2 млрд необходимо, чтобы каждый сирийский ребенок мог ходить в школу
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    UNICEF: Около $1,2 млрд необходимо, чтобы каждый сирийский ребенок мог ходить в школу

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    UNICEF: Около $1,2 млрд необходимо, чтобы каждый сирийский ребенок мог ходить в школу

    Брюссель, 25 апреля. Около 1,2 миллиарда долларов необходимо, чтобы каждый сирийский ребенок имел возможность посещать школу. Об этом заявил региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер.

    «Очень важно, чтобы мы с властями и донорами, с которыми мы работаем, смогли отправить в школу каждого мальчика и каждую девочку, будь то в Сирии или в соседних странах. Для этого нужно много средств… Потребуется до 1,2 миллиарда долларов, чтобы достичь этой цели", - приводит слова Каппелера РИА Новости.

    Также он отметил, что в Сирии наблюдается нехватка учителей, так как многие покинули страну из-за военных действий. Кроме того, не менее трети школ не могут быть использованы для обучения, так как они разрушены.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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