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Спутник Sentinel-3B, запущенный с космодрома «Плесецк», успешно выведен на орбиту
Украина
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    Спутник Sentinel-3B, запущенный с космодрома «Плесецк», успешно выведен на орбиту

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    Спутник Sentinel-3B, запущенный с космодрома «Плесецк», успешно выведен на орбиту

    Москва, 25 апреля. Европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B был выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-МК». Трансляция  полета спутника ведется на сайте Европейского космического агентства (ESA).

    Ракета «Рокот» с разгонным блоком и спутником стартовала в среду с космодрома «Плесецк» в 20:57 по московскому времени. Космическая часть, представляющая собой связку из разгонного блока и спутника, вышла на промежуточную орбиту в 21:03.

    В данный момент на орбите находятся два спутника этого класса – Sentinel-3B и Sentinel-3А, запущенный 16 февраля 2016 года. Их задачей является мониторинг температуры на поверхности океанов для прогноза погоды, а также измерение уровня море и загрязнения океанов.  Отмечается, что пара спутников в состоянии собрать данные со всей поверхности океанов за двое суток.

     

    Автор: Антон Зарубин
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