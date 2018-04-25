Спутник Sentinel-3B, запущенный с космодрома «Плесецк», успешно выведен на орбиту

Москва, 25 апреля. Европейский спутник мониторинга морей Sentinel-3B был выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-МК». Трансляция полета спутника ведется на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Ракета «Рокот» с разгонным блоком и спутником стартовала в среду с космодрома «Плесецк» в 20:57 по московскому времени. Космическая часть, представляющая собой связку из разгонного блока и спутника, вышла на промежуточную орбиту в 21:03.

В данный момент на орбите находятся два спутника этого класса – Sentinel-3B и Sentinel-3А, запущенный 16 февраля 2016 года. Их задачей является мониторинг температуры на поверхности океанов для прогноза погоды, а также измерение уровня море и загрязнения океанов. Отмечается, что пара спутников в состоянии собрать данные со всей поверхности океанов за двое суток.