Сирия: в экстренной гуманитарной помощи нуждаются около 13,1 млн человек 

Брюссель, 25 апреля. Около 13,1 млн человек в Сирии, почти половина из которых дети, испытывают острую потребность в гуманитарной помощи, говорится в итоговом заявлении международной донорской конференции по Сирии.

В документе подчеркивается, что около 13,1 млн человек в Сирии нуждаются в экстренной гумпомощи. При этом половина из них — дети.

Участники конференции отметили, что за год конфликта 12 млн человек стали беженцами, 5,6 млн из них нашли убежище в соседних государствах, 6,6 млн остаются в Сирии.

Конференция проходила в Брюсселе в течении двух дней. В ее рамках были собраны средства для оказания помощи Сирии и региону в целом в размере 4,4 млрд долларов.

Выступая на конференции, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз увеличит объем финансовой помощи сирийским беженцам в Турции, сообщали «Известия».