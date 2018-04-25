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Сирия: в экстренной гуманитарной помощи нуждаются около 13,1 млн человек 
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    Сирия: в экстренной гуманитарной помощи нуждаются около 13,1 млн человек 

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    Сирия: в экстренной гуманитарной помощи нуждаются около 13,1 млн человек 

    Брюссель, 25 апреля. Около 13,1 млн человек в Сирии, почти половина из которых дети, испытывают острую потребность в гуманитарной помощи, говорится в итоговом заявлении международной донорской конференции по Сирии.

    В документе подчеркивается, что около 13,1 млн человек в Сирии нуждаются в экстренной гумпомощи. При этом половина из них — дети.

    Участники конференции отметили, что за год конфликта 12 млн человек стали беженцами, 5,6 млн из них нашли убежище в соседних государствах, 6,6 млн остаются в Сирии. 

    Конференция проходила в Брюсселе в течении двух дней. В ее рамках были собраны средства для оказания помощи Сирии и региону в целом в размере 4,4 млрд долларов.

    Сирия: в экстренной гуманитарной помощи нуждаются около 13,1 млн человек 

    Выступая на конференции, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз увеличит объем финансовой помощи сирийским беженцам в Турции, сообщали «Известия»

    Автор: Олеся Волкова
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