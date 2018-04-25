Сирийский конфликт не имеет военного решения – глава Пентагона

Вашингтон, 25 апреля. Сирийский конфликт не имеет военного решения, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он отметил, что американские войска находятся в Сирии лишь для того, чтобы уничтожить боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

В тексте своего вступительного слова к выступлению на закрытых слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям, Мэттис заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать дипломатические усилия под эгидой ООН.

«Гражданская война в Сирии, которая началась в 2011 году, не имеет военного решения. Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия по урегулированию там ситуации как части мирного процесса под эгидой ООН», – говорится в тексте вступительного слова министра обороны.

Мэттис подчеркнул, что войска США сейчас находятся на территории Сирии с единственной целью – «окружить и разгромить боевиков ИГ». Он также добавил, что ракетный удар, нанесенный ВС США 14 апреля по правительственным объектам в Сирии «не сигнализирует об эскалации продолжающегося конфликта».

Отметим, что ВС США находятся на территории Сирии незаконно, так как на их размещение не давали согласия ни ООН, ни сирийское правительство. Кроме того, ряд фактов указывает на то, что США оказывают активную помощь ряду вооруженных группировок, ведущих боевые действия против законного правительства Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.