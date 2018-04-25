Сирия: участники конференции в Брюсселе выразили приверженность суверенитету САР

Брюссель, 25 апреля. Международная конференция в Брюсселе подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, говорится в итоговом заявлении от имени сопредседателей форума, ЕС и ООН.

В заявлении сообщается, что конференция подтвердила, что только политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН «обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта, предотвратит региональную эскалацию и возвращение ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ)».

В заявлении также отмечается, что конференция «подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии».

Конференция проходила в Брюсселе 24-25 апреля. Ранее сообщалось, что в ее рамках были собраны средства для оказания помощи Сирии и региону в целом в размере 4,4 млрд долларов.

Выступая на второй донорской конференции по Сирии, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз увеличит объем финансовой помощи сирийским беженцам в Турции. Как сообщают «Известия», Анкара получит дополнительных 3 млрд евро, которые рассчитаны на два года.

1 Организация запрещена на территории РФ.