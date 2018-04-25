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UNICEF призвал решать конфликт в Сирии, поставив в центр дискуссий интересы детей
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    UNICEF призвал решать конфликт в Сирии, поставив в центр дискуссий интересы детей

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    UNICEF призвал решать конфликт в Сирии, поставив в центр дискуссий интересы детей

    Брюссель, 25 апреля. Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) призвал все стороны конфликта в Сирии уделить главное внимание интересам детей в регионе в ходе поиска решения для завершения гражданской войны. Об этом заявил региональный директор UNICEF по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер.

    Выступая на конференции «Поддержка будущего Сирии и региона», он подчеркнул, что в первую очередь при поиске решений для завершения военного конфликта должны рассматриваться интересы детей.

    «Призыв к воюющим сторонам, призыв к каждой стране, у которой есть влияние на воюющие стороны, сделать все возможное, чтобы поставить интересы детей в центр их обсуждений и дискуссий», – заявил Каппелер.

    В частности, он напомнил, что затянувший на семь лет военный конфликт в Сирии оказал крайне негативный эффект на жизнь сирийских детей, миллион из которых остро нуждаются в медицинской помощи, еде и питьевой воде.

     

    Автор: Антон Зарубин
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