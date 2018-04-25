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Участники конференции доноров Сирии призвали передать ситуацию в САР на рассмотрение МУС
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    Участники конференции доноров Сирии призвали передать ситуацию в САР на рассмотрение МУС

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    Участники конференции доноров Сирии призвали передать ситуацию в САР на рассмотрение МУС

    Брюссель, 25 апреля. Участники международной конференции доноров Сирии призвали передать рассмотрение ситуации в САР в Международный уголовный суд. Об этом говорится в совместной декларации ООН и стран Евросоюза, которые выступили организаторами конференции.

    «Участники призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — говорится в декларации.

    Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла, что урегулирование конфликта в Сирии должно осуществляться в направлении политического процесса, ведущего к реальному началу политического перехода, который может проводиться только усилиями законных властей САР и сирийского народа.

    Автор: Алексей Громов
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