Участники конференции доноров Сирии призвали передать ситуацию в САР на рассмотрение МУС

Брюссель, 25 апреля. Участники международной конференции доноров Сирии призвали передать рассмотрение ситуации в САР в Международный уголовный суд. Об этом говорится в совместной декларации ООН и стран Евросоюза, которые выступили организаторами конференции.

«Участники призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — говорится в декларации.

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла, что урегулирование конфликта в Сирии должно осуществляться в направлении политического процесса, ведущего к реальному началу политического перехода, который может проводиться только усилиями законных властей САР и сирийского народа.