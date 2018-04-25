Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 62,7 тыс. беженцев

Дамаск (Сирия), 25 апреля. В свои дома из лагерей для беженцев вернулись уже 62,7 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон.

В сообщении Центра примирения отмечается, что в Восточной Гуте сохраняется стабильная обстановка, идет процесс восстановления мирной жизни.

«В городе Дума налаживается торговля, продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры, ведутся работы по разминированию жилых домов, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано четыре дома. Обнаружено и обезврежено 120 мин», — сообщили в ЦПВС.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты. Российские специалисты обследовали наиболее важные объекты социальной инфраструктуры в поселении Замалька. Здесь расчищают дороги, восстанавливают канализационные системы, водо- и электроснабжение.

В населенном пункте Айн-Терма было разминировано четыре километра второстепенных дорог.

Благодаря усилиям российского Центра примирения и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 709 жителей Восточной Гуты.

Ранее в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия планирует в ближайшее время поставить Сирии новые средства ПВО. Как сообщают «Известия», российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО.