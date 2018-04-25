Генассамблея ООН не получала запрос на проведение спецсессии по Сирии

Нью-Йорк, 25 апреля. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН не получал запросов о созыве специальной сессии по вопросу химического оружия в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма.

«Мы не получали официальных запросов. В этом вопросе должны действовать государства-члены ООН», — сказал он.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что страны Запада хотят передать «химическое досье Сирии» из Совета Безопасности ООН в Генассамблею, чтобы обойти вето России.

Стоит отметить, что страны Запада неоднократно пытались обвинить власти Сирии в использовании химического оружия, однако ни одно из них не нашло доказательств, подтверждая о беспочвенность и голословностб подобных заявлений.

При этом в 2013 году Совбез ООН принял резолюцию об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из САР было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие международные наблюдатели из девяти государств, а также представители Организации по запрещению химического оружия.