Сирия: 5 мирных жителей погибли в ходе обстрела боевиками южной части Дамаска

Москва, 25 апреля. Боевики обстреляли южную часть Дамаска, в результате чего погибли пять мирных жителей. Еще 24 получили ранения, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Евтушенко напомнил, что на территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Однако совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр продолжает фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хомс, Дамаск и Даръа.

«Двадцать четвертого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-Эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Нахр-Аиша, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло пять и ранено 24 мирных жителей», – сказал Евтушенко.

Он добавил, что в Восточной Гуте обстановка остается стабильной, продолжается процесс восстановления мирной жизни. В частности, в городе Дума налаживается торговля и продолжается расчистка дорог и восстановление местной инфраструктуры.