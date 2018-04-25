Донбасс: появилось видео ночного обстрела позиций ДНР под Донецком

Донецк, 25 апреля. Министерство обороны Донецкой народной республики опубликовало видео, на котором зафиксированы обстрелы со стороны подразделений ВСУ в нарушение режима прекращения огня.

«Мы находимся в районе Ясиноватского блок поста, в течение ночи наши камеры фиксировали нарушение режима тишины украинской стороной. Мы наблюдали трассирующие выстрелы из пулеметов, которые раз в пол часа вели огонь по позициям ДНР, с направления Авдеевской промзоны», — рассказал военкор.

Он также добавил, что в светлое время суток украинские силовики продолжили обстрел позиций ДНР с использованием минометов калибра 82 миллиметра.