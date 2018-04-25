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Сирия: российских военных в городах Каламуна встретили криками радости и ликования
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    Сирия: российских военных в городах Каламуна встретили криками радости и ликования

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    Сирия: российских военных в городах Каламуна встретили криками радости и ликования

    Дамаск, 25 апреля. После вывода боевиков из Восточного Каламуна российская военная полиция приступила к охране правопорядка в освобожденных городах совместно с республиканской гвардией и подразделениями госбезопасности Сирии. Местные жители встречали российских военных радостными криками и гудками автомобилей.

    Российская военная полиции по просьбе сирийского правительства будет патрулировать населенные пункты Джисрин и Рухейба. Военные инструкторы обучат сирийских коллег тонкостям несения службы в городских условиях.

    Портал «Руская весна» опубликовал видео, на котором запечатлен момент въезда российских военных в освобожденную Рухейбу. Местные жители встретили их гудками автомобилей и мотоциклов, криками радости и ликования. Традиционный мотокортеж сопровождал россиян по пути следования колонны.

    Ранее в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия планирует в ближайшее время поставить Сирии новые средства ПВО. Как сообщают «Известия», российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО. 

    Автор: Олеся Волкова
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