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Швейцарский трейдер Glencore возобновил закупки у «Русала» – СМИ
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    Швейцарский трейдер Glencore возобновил закупки у «Русала» – СМИ

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    Швейцарский трейдер Glencore возобновил закупки у «Русала» – СМИ

    Берн, 25 апреля. Швейцарский трейдер Glencore принял решение возобновить закупки у «Русала». Причиной стало решение минфина США смягчить позиции по санкциям в отношении российской компании.

    «Русал» и его владелец Олег Дерипаска были внесены в санкционные списки США начале апреля. Санкции запрещают американским гражданам вести бизнес с «Русалом» и требуют разрыва контрактов с ним до 5 июня. В связи с этим Glencore временно прекратил закупки у «Русала».

    Российская компания обратилась в минфин США с ходатайством о снятии санкций; как сообщается, оно будет рассмотрено до 23 октября. Минфин также дал разрешение другим компаниям завершить контракты с «Русалом» до этой даты. Кроме того, минфин США заявил, что готов снять санкции с «Русала», если Дерипаска, контролирующий более 48% компании, полностью откажется от контроля над «Русалом».

    Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, с учетом новых обстоятельств, Glencore принял решение возобновить закупки алюминия у «Русала» до октября.

     

    Автор: Антон Зарубин
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