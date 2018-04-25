Швейцарский трейдер Glencore возобновил закупки у «Русала» – СМИ

Берн, 25 апреля. Швейцарский трейдер Glencore принял решение возобновить закупки у «Русала». Причиной стало решение минфина США смягчить позиции по санкциям в отношении российской компании.

«Русал» и его владелец Олег Дерипаска были внесены в санкционные списки США начале апреля. Санкции запрещают американским гражданам вести бизнес с «Русалом» и требуют разрыва контрактов с ним до 5 июня. В связи с этим Glencore временно прекратил закупки у «Русала».

Российская компания обратилась в минфин США с ходатайством о снятии санкций; как сообщается, оно будет рассмотрено до 23 октября. Минфин также дал разрешение другим компаниям завершить контракты с «Русалом» до этой даты. Кроме того, минфин США заявил, что готов снять санкции с «Русала», если Дерипаска, контролирующий более 48% компании, полностью откажется от контроля над «Русалом».

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, с учетом новых обстоятельств, Glencore принял решение возобновить закупки алюминия у «Русала» до октября.