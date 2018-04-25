В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram переросла в противостояние с IT-гигантами

Москва, 25 апреля. Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России переросла в противодействие с мировыми IT-гигантами, которые оказывают содействие владельцам мессенджера для работы в России.

«В настоящий момент и Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство... Фактически сейчас речь идет не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия, ... со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», — сказал Субботин.

Он также добавил, что IT-гиганты из США, предоставляющие IP-адреса Telegram, способны создать условия для ограничения работы Telegram в России, однако отказываются делать это из политических соображений.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить по действующему законодательству.