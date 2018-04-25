В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

Москва, 25 апреля. Россия может ответить США на проникновение американских чиновников на территорию консульства РФ в Сиэтле, руководствуясь принципом взаимности. Как сообщил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов, произошедшее вполне может быть поводом для вызова посла США в МИД РФ.

«Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля. Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений», — отметил сенатор в интервью РИА Новости.

Климов также поставил под сомнение тот факт, что президент США Дональд Трамп мог отдать приказ о проникновении в консульство.

Напомним, ранее стало известно, что чиновники США проникли в здание закрытого генконсульства РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «государственным рейдерским захватом».