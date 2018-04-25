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В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле
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    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

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    В Совфеде отреагировали на проникновение чиновников США в генконсульство РФ в Сиэтле

    Москва, 25 апреля. Россия может ответить США на проникновение американских чиновников на территорию консульства РФ в Сиэтле, руководствуясь принципом взаимности. Как сообщил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов, произошедшее вполне может быть поводом для вызова посла США в МИД РФ.

    «Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле. Однако все должно быть в рамках правового поля. Кроме того, МИД может вызвать американского посла для объяснений», — отметил сенатор в интервью РИА Новости.

    Климов также поставил под сомнение тот факт, что президент США Дональд Трамп мог отдать приказ о проникновении в консульство.

    Напомним, ранее стало известно, что чиновники США проникли в здание закрытого генконсульства РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «государственным рейдерским захватом».

    Автор: Федор Веснин
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