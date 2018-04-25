Власти Ирана считают, что присутствие арабских войск в Сирии приведет к противостоянию с Турцией

Тегеран, 25 апреля. Размещение вооруженных сил арабских государств в северных районах Сирии может привести к противостоянию с Турцией. Об этом заявил председатель Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи.

«Присутствие арабских армий на севере Сирии может привести к опасной конфронтации с Турцией», — заявил Резайи, отметив, что планы США направить вооруженные силы арабских стран в Сирию являются ошибочными.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с США о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента арабской монархии. Позднее Саудовская Аравия призвала Катар ввести в Сирию войска. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейра заявил, что правящий режим Катара не протянет долго без поддержки США, отметив, что Доха должна «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» и поддержать интервенцию США в САР.