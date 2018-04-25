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Власти Ирана считают, что присутствие арабских войск в Сирии приведет к противостоянию с Турцией
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    Власти Ирана считают, что присутствие арабских войск в Сирии приведет к противостоянию с Турцией

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    Власти Ирана считают, что присутствие арабских войск в Сирии приведет к противостоянию с Турцией

    Тегеран, 25 апреля. Размещение вооруженных сил арабских государств в северных районах Сирии может привести к противостоянию с Турцией. Об этом заявил председатель Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи.

    «Присутствие арабских армий на севере Сирии может привести к опасной конфронтации с Турцией», — заявил Резайи, отметив, что планы США направить вооруженные силы арабских стран в Сирию являются ошибочными.

    Накануне стало известно, что Саудовская Аравия ведёт переговоры с США о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента арабской монархии. Позднее Саудовская Аравия призвала Катар ввести в Сирию войска. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейра заявил, что правящий режим Катара не протянет долго без поддержки США, отметив, что Доха должна «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» и поддержать интервенцию США в САР.

    Автор: Алексей Громов
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