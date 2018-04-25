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Чижов возмутился, что вместо помощи Сирии на брюссельской конференции обсуждали химоружие
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    Чижов возмутился, что вместо помощи Сирии на брюссельской конференции обсуждали химоружие

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    Чижов возмутился, что вместо помощи Сирии на брюссельской конференции обсуждали химоружие

    Брюссель, 25 апреля. Многие из выступающих на Второй международной донорской конференции по Сирии сводили беседу к проблеме химоружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

    «Самое удручающее впечатление на меня произвело то, что многие выступающие, почему-то, сказав два слова про гуманитарную ситуацию в Сирии, всё сводили к проблеме химического оружия. Причем уже отбросили все оговорки, вроде «предполагаемая» или «весьма вероятная» (химическая атака, прим. ФАН)», – сказал Чижов.

    Конференция проходила в Брюсселе 24-25 апреля. В ее рамках были собраны средства для оказания помощи Сирии и региону в целом в размере 4,4 миллиардов долларов.

    Напомним, что в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе. Как выяснилось, химатака в Думе была постановочной.

    Также известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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