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РФ не предлагала помощь Сирии на конференции ЕС, так как она оказывает ее напрямую — Чижов
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    РФ не предлагала помощь Сирии на конференции ЕС, так как она оказывает ее напрямую — Чижов

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    РФ не предлагала помощь Сирии на конференции ЕС, так как она оказывает ее напрямую — Чижов

    Брюссель, 25 апреля. Россия не принимала на себя обязательств по выделению гуманитарной помощи Сирии в ходе международной конференции доноров САР, организаторами которой стали ООН и Евросоюз. Об этом сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

    «Мы на этой конференции никаких обещаний помощи делать и не собирались. Я перечислил, что мы уже делаем, рассказал, что мы делаем по двусторонней линии и рассказал о вкладе наших военных, которые напрямую передают гуманитарную помощь нуждающимся», — сказал Чижов.

    Напомним, 25 апреля в Брюсселе завершилась вторая международная конференция доноров Сирии, в которой принимают участие более 85 стран и организаций. Участники конференции собрали в общей сложности 4,4 миллиарда долларов. При этом изначально организаторы конференции планировали собрать более шести миллиардов долларов.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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