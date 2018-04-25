Брюссель, 25 апреля. Россия не принимала на себя обязательств по выделению гуманитарной помощи Сирии в ходе международной конференции доноров САР, организаторами которой стали ООН и Евросоюз. Об этом сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Мы на этой конференции никаких обещаний помощи делать и не собирались. Я перечислил, что мы уже делаем, рассказал, что мы делаем по двусторонней линии и рассказал о вкладе наших военных, которые напрямую передают гуманитарную помощь нуждающимся», — сказал Чижов.

Напомним, 25 апреля в Брюсселе завершилась вторая международная конференция доноров Сирии, в которой принимают участие более 85 стран и организаций. Участники конференции собрали в общей сложности 4,4 миллиарда долларов. При этом изначально организаторы конференции планировали собрать более шести миллиардов долларов.